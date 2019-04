Eisen Invité vun der Redaktioun en Dënschdeg de Moien ass de Jim Goerres vu MemoShoah Lëtzebuerg.

"Fir datt d’Geschicht sech net widderhëlt...", dat huet sech MemoShoah op de Fändel geschriwwen. Un de grujelege Vëlkermord an der Nazizäit soll erënnert ginn an Antisemitismus a Rassismus bekämpft ginn.

Wéi steet et ëm d’Erënnerungskultur hei am Land? Wéi kritt ee speziell déi Jonk méi fir d’Geschicht interesséiert a wéi kriddeleg ass déi aktuell Situatioun an Europa a Punkto Mënschefeindlechkeet?

De Jim Goerres vu MemoShoah Lëtzebuerg ass den Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Wéi gewinnt live géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.