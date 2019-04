Eisen Invité vun der Redaktioun e Freideg de Moien ass den Éierenhofmarschall Guy Muyser.

Et war mat “grousser Trauer”, datt den Haff en Dënschdeg den Doud vum Grand-Duc Jean am Alter vun 98 Joer matgedeelt huet. E Symbol a gläichzäiteg en einfache Mann, no un de Leit: Op RTL konnt ee de ganzen Dënschdeg iwwer scho vill Reaktiounen héieren, gesinn a liesen.

Fir dem Monseigneur „Äddi“ ze soen, fir op säi Liewen als Staatschef zeréckzekucken, mä awer och op déi nächst Deeg no vir ze kucken, ass den Éierenhofmarschall Guy de Muyser Invité vun der Redaktioun. De Guy de Muyser war ënnert anerem vu 1970 bis 81 Maréchal de la Cour ënnert dem Grand-Duc Jean.

