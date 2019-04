En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Chambre de Commerce eisen Invité vun der Redaktioun.

Deputéierten, Minister, President vun der BIL an elo och nach President vun der Chambre de Commerce. De Luc Frieden hat an huet vill Funktiounen.

Seng Prioritéiten un der Spëtzt vun der Chambre de Commerce, d'BIL an och de Grand-Duc Jean. Doriwwer schwätze mer mam Luc Frieden. Hien ass en Dënschdeg den Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

