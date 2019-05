En Donneschdeg de Moien ass de Marc-André Bechet vun der Associatioun vun der Fongenindustrie, der ALFI onsen Invité vun der Redaktioun.

D'Lëtzebuerger Fongenindustrie geréiert iwwer 4.000 Milliarden Euro. Et ass d'Nummer 1 an Europa.

D'Nummer 2 weltwäit hannert den USA.

Wat bréngt d'Fongenindustrie der Lëtzebuerger Ekonomie konkret?

Wat sinn d'Erausfuerderunge fir de Secteur?

Notamment a Saachen europäesch Reglementatiounen a Brexit?

Dat froen mer den Marc-André Bechet vun der Associatioun vun der Fongenindustrie, der ALFI.

