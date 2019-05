E Freideg de Moien ass de Roger Infalt vun der Lëtzebuerger Associatioun vun de professionelle Journalisten onsen Invité vun der Redaktioun.

Den 3. Mee ass den internationalen Dag vun der Pressefräiheet. Déi ass weltwäit, awer och zu Lëtzebuerg a Gefor.

Iwwert dës Geforen an d'Erausfuerderunge fir d'Press schwätze mer e Freideg géint 8.10 Auer mam Roger Infalt vun der Lëtzebuerger Associatioun vun de professionelle Journalisten, der ALJP, a vum Lëtzebuerger Presserot.

Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun.

