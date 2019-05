Gëtt et ze vill fräi fir d’Salariéeën a kënnt d’Regierung de Patronen ze wéineg entgéint? Den Aarbechtsminister Dan Kersch steet Ried an Äntwert.

nElo en Donneschdeg ass fräi, dann ass den neie Feierdag, den Europadag...d’Patrone bekloe sech, d’Salariée freeë sech...den zoustännege Minister, den Dan Kersch, ass de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir konfrontéieren hie mat der Kritik vun de Betriber. Gëtt et ze vill fräi fir d’Salariéeën a kënnt d’Regierung de Patronen ze wéineg entgéint? De Rendezvous fir de Live-Interview ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

