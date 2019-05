Den neie Feierdag dësen Donneschdeg beschäftegt eis en Dënschdeg de Moien nees am Gespréich mam Invité vun der Redaktioun.

De President vun der UEL, der Union des entreprises luxembourgeoises, den Nicolas Buck, ass am Studio. D'Patrone si jo wéineg begeeschtert iwwer déi zousätzlech fräi Deeg fir d'Salariéen.

Verlaangen se ze vill? Och vun der Regierung?

De Rendezvous mam Nicolas Buck als Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

