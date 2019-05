De Professer Claude Braun ass e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

10% vun der Weltpopulatioun hu Problemer mat den Nieren. 70% dovunner wëssen dat awer net. Wéi verbreet sinn d’Niere-Krankheeten hei am Land? Wat bedeite se fir de Concernéierten? A wéi fonctionnéiert déi nei Klinik fir Niere-Krankheeten? Dat froe mer den Nierespezialist a medezineschen Direkter vun den Hôpitaux Robert Schuman. De Professer Claude Braun ass eisen Invité vun der Redaktioun.

