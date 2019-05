Den Energieminister ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Akzisen op Bensin an Diesel sinn elo am Mee liicht an d’Luucht gaangen. Mécht dat wierklech Sënn?, froe mer den Energieminister Claude Turmes, hien ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi geet et mam Tanktourismus, ënnert deene Gréngen, weider? Brauche mer eng CO2-Steier? Den Energieminister Claude Turmes ass de Moie live bei eis am Studio, wéi gewinnt géint 10 op 8.

An der Mëttegstonn hutt Dir dann d’Wuert a kënnt Är Meenung soen zur Klima- an Energiepolitik. Setzt d’Regierung déi richteg Akzenter? Musse mer vum Tanktourismus fort? Wéi spuere mer CO2-Emissiounen? Ass d’Elektromobilitéit d’Léisung?

Dir kënnt eis elo schonn uruffen um Repondeur 13 33, iwwert RTL.lu oder Facebook matdiskutéieren. Oder en Mëttwoch de Mëtteg tëscht 12 an 1 live uruffen.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.