De President vun der Proffegewerkschaft Féduse ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

De Stage am Enseignement gëtt reforméiert, de Projet ass um Instanzewee.

Wéi bewäert d'Proffegewerkschaft Féduse d'Pläng vum Minister Meisch? Wat ass gutt a wat net? Wéi gutt ass den Dialog mam Minister?

Mir froen e Freideg de Moie beim President vun der Féduse no. De Raoul Scholtes ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

