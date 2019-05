De Robert Mannes vum Institut Viti-Vinicole ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

De Spéit-Frascht huet fir massive Schued an de Riewe laanscht Musel gesuergt. Wéi schlëmm ass d'Situatioun?

RTL NEWS: Massiv Ausfäll bei de Riewe laanscht d'Musel

Wat bedeit dat fir d'Wäinproduktioun an d'Wënzer?

Doriwwer schwätze mer mam Robert Mannes vum Institut Viti-Vinicole.

Hien ass en Dënschdeg de Moien onsen Invité vun der Redaktioun.

