De Paschtouer an Oktavpriedeger 2019 ass um Mëttwoch Invité vun der Redaktioun.

Waart der schonn an d'Oktav dëst Joer? Si dauert nach bis e Sonndeg an den Octavpriedeger ass dëst Joer de Paschtouer Guy Diederich.

Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun. Wat heescht dat iwwerhaapt Oktavpriedeger ze sinn? Wie erlieft hien de Kontakt mat de Leit? An och d'Ännerungen an der Kathoulescher Kierch? Den Abbé Guy Diederich ass live bei eis am Studio um 10 op 8.

