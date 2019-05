De President vun der AMMD, der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, ass en Donneschdeg eisen Invité vun der Redaktioun.

De Lëtzebuerger Gesondheetssystem ass krank, soen d'Dokteren. Si schaffen net méi mat an der Nomenclature-Kommissioun, wou d'Consultatiounen an d'Operatiounen, déi d'Patienten ze gutt hunn an déi rembourséiert ginn, festgehale ginn.

De Minister vun der Securité Sociale Romain Schneider hat d'Dokteren opgefuerdert, schrëftlech e Pabeier auszeschaffen an all d'Problemer festzehalen. Doriwwer schwätze mer den Donneschdeg de Moie mam President vun der AMMD, der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren hei am Land. Hir Fuerderungen a wéi de Gesondheetssystem misst ausgesinn, si Sujet géint 10 op 8 mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem Dr. Alain Schmit.

