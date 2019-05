D'Aktivistin Michelle Barthel ass e Freideg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Youth-for-Climate-Beweegung rifft e Freideg op en Neits zu Protestaktioune fir méi Klimaschutz op.

Wat ass genee zu Lëtzebuerg geplangt? Wéi sinn déi politesch Reaktiounen zu Lëtzebuerg bis ewell ze bewäerten? Wat äntweren déi jonk Manifestanten hire Kritiker?

Mir schwätzen de Freideg de Moie mat der Aktivistin Michelle Barthel. Si ass no 8 Auer d'Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

