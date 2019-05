D'Cheffin vun der permanenter Vertriedung vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg ass en Dënschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Analysen no den EU-Wale si voll am Gaang. D’traditionnell Volleksparteien hu keng Majoritéit méi am EU-Parlament, Stroossbuerg bleift awer däitlech pro-europäesch.

Wéi geet et elo konkret weider? Wéi wäert déi nächst EU-Kommissioun ausgesinn?

Fir d’Europawalen – virdrun an duerno – ënnert d’Lupp ze huelen, ass d’Yuriko Backes en Dënschden Invitée vun der Redaktioun. D’Yuriko Backes ass Cheffin vun der permanenter Vertriedung vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.