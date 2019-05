De fréiere Minister an Europadeputéierten ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Volleksparteien hu keng Majoritéit méi zu Stroossbuerg. Zu Lëtzebuerg hunn d’Sozialisten hiren eenzege Sëtz just knapp verdeedegt kritt. Wéi geet et wieder? „Muss een dat einfach hinhuelen?“, froe mer de laangjäregen LSAP-Politiker Robert Goebbels, onsen Invité vun der Redaktioun.

De fréieren EU-Deputéierten a Minister froe mer och, wéi hie mengt, datt d’Liberal an déi Gréng an der EU hire Stempel elo wäerte kënnen opdroen.

