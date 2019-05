De President vum Lampertsbierger Syndikat war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass net onbedéngt un der Gemeng eenzel Haiser ze schützen, mä um Kulturministère, ma op Gemengesäit hätt ee sech méi kéinten asetzen. Dat sot um Freideg de Moien de President vum Lampertsbierger Syndikat de Romain Diederich. Hie war eisen Invité vun der Redaktioun an ass do ënnert anerem op d'Ofrappe vun alen Haiser um Lampertsbierg agaangen. Wat d'Densitéit am Stater Quartier ugeet, hätt een an der Vergaangenheet Feeler gemaach, esou diicht wëllen ze bauen. Elo hätt een de Problem vum Verkéier. Och am Norde vum Lampertsbierg wiere Residencen am gaange gebaut ze ginn, an och do géif dann d'Densitéit an d'Luucht goen. Zwou Schoule sollen jo am ieweschten Deel verschwannen, an duerch Wunnunitéiten ersat ginn. Dobäi dierft een d'Gréngflächen net aus den Ae verléieren.

Wat d'Entlaaschtung um Verkéiersniveau ugeet, huet de Lampertsbierger Syndikat jo eng Vëlospasserelle proposéiert, fir den Norde mam Bambësch ze verbannen. Et misst een nämlech aner Mobilitéitsmoyene favoriséieren am Plaz vum Auto. Esou eng Passerelle kéim och der Millebaach ze gutt, esou de Romain Diederich.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: Romain Diederich

