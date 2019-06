Den Direkter vum Cluster fir Logistik, Malik Zeniti ass um Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter 10 Joer gëtt et de Cluster fir Logistik hei am Land. Mat der Finanzkris virun iwwer 10 Joer wollt een och op aner Sekteure setzen, ënnert anerem eben och dee vun der Logistik.

Wéi ass aktuell d’Entwécklung? Wat ass nach méiglech? A wat kéint de Sekteur bremsen?

De Malik Zeniti vum Cluster fir Logistik ass um 10 op 8 live bei eis am Interview.

