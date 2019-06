De President vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Spideeler Paul Junck ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

"Eise System ass net krank, dat Wuert wëll ech esou net stoen loossen. Et gëtt sécher Defien an heiansdo mol kleng Problemer, mä de System u sech ass net krank!"

Dat sot de Paul Junck en Dënschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

De President vun der FHL, der Federatioun vun de Lëtzebuerger Spideeler, wëll d’Kritik vun der Doktesch-Associatioun AMMD an deem Sënn net gëlle loossen.

Et wier och net richteg ze soen, dass d’Spideeler mëttlerweil en ze grousse bürokratesche Waasserkapp gi wieren. De Paul Junck huet dobäi Zuele genannt, déi weisen, dass de Gros vun de fest agestallte Leit an de grousse Spideeler direkte Kontakt mat de Patienten hunn.

Reng administrativ Chargen hätte "just" eng 500 Salariéen, vun engen 6'400 am Ganzen. 4'500 hätten direkte Kontakt mam Patient.

De President vun der FHL ass och net der Meenung, dass d’Spideeler ze grouss an ze schwéierfälleg gi wieren. Et wier wichteg, dass d’Medezin zentraliséiert ass, fir dem Patient de bescht-méigleche Service kënnen unzebidden.

Engem sougenannte "Virage ambulatoire" géif d’FHL sech awer net verschléissen, allerdéngs just dann, wann d'Spidolshaiser weiderhin d'Schiermherrschaft hätten. De Patient misst sech sécher fillen an dat geet am beschten am Ëmfeld vun engem Spidolssystem, sou den FHL-President.

De Paul Junck hofft dann och, dass d'Dokteren nees mat op den Dësch vun der Nomenclature-Kommissioun kommen, wou d’FHL op alle Fall hire Sëtz wëll behalen. Am Idealfall sollt och eng Paritéit bei der Sëtzverdeelung an där Kommissioun gëllen.

