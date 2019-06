Den Zänntechniker Gilbert Weis war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Dëse Freideg ass déi zweet Journée europenne des prothesistes dentaires.

Hei zu Lëtzebuerg ginn et an deem Beräich net manner wéi 49 Betriber, déi alles an allem ronn 400 Leit beschäftegen, huet eis de Gilbert Weis e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun confirméiert.

Zänntechniker schaffe ganz enk mam Zänndokter zesummen, vun deenen si och hir Opträg an hir Ofdréck kréien. Si selwer hu kee Lien mat der Gesondheetskeess, mä en Devis fir eng Prothees, eng Kroun oder eng Bréck gëtt vum Zänndokter opgestallt, an op Basis dovunner gëtt een als Patient dann och vun der CNS rembourséiert.

Wat d'Kontroll vun de Materialien, déi an der Zänntechnik benotzt ginn, wier et dem Gilbert Weis no iwwregens ganz schwiereg dës ze maachen. Et hätt een aus Dateschutz-rechtleche Grënn keng Informatiounen, wie wéi eng Materialien benotzt. Et kéint een awer dervun ausgoen, dass keng Low-Cost-Produiten, beispillsweis aus Asien hei am Land verschafft ginn. Wichteg wier et awer, dass de Patient sech informéiert an drop besteet, gewuer ze ginn, wat hie genee agesat kritt.

Leider wier et och esou, dass, genee wéi d'Handwierk am Allgemengen, et och dem Beräich vun der Zänntechnik un Nowuess feelt.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: Gilbert Weis

