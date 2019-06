D'Presidentin vun der grénger Fraktioun ass e Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Den Datazenter zu Biissen, d'Jughurtsfabréck zu Beetebuerg an de Succès vun déi Gréng bei de Chamber-, respektiv Europawalen.

Doriwwer diskutéiere mer e Mëttwoch mat der Presidentin vun der grénger Fraktioun. D'Josée Lorsché ass eis Invitée vun der Redaktioun e Mëttwoch géint 8.10 Auer.

