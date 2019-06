Wéi geet et bei de Pirate weider? De Grënner an Deputéierten ass eisen Invité vun de Redaktioun en Donneschdeg de Moie géint 8.10 Auer.

Virun den Europawale sinn d'Pirate wéinst Streidereien opgefall, wien decidéiert an där Partei? Wou wëll se hin a firwat steet se?

Dat froe mir en Donneschdeg de Moien de Sven Clement, Deputéierte vun de Piraten, dee viru bal 10 Joer d'Partei gegrënnt huet.

De Rendezvous fir de Live-Interview mam Pirat Sven Clement ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.