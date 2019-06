E Freideg de Moie war den Direkter vun der Handelsconfederatioun clc eisen Invité vun der Redaktioun.

„Et misst opgoen, dass jidderee säi Stéck vum Kuch kritt. Et muss een natierlech dem Client eppes bidden“

Dat sot den Direkter vun der Handelsconfederatioun e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Nicolas Henckes mengt net, dass een als CLC hautdesdaags nach e Steierungspouvoir hätt, wou wat vu Butteker oder Grande-surfacë soll hikommen. An Europa géif mëttlerweil quasi iwwerall d’Devise gëllen, dass Konkurrenz d'Geschäft belieft.

D’Handelsconfederatioun géif dat als Uspriechspartner fir all Acteur begleeden, kéint och emol mat de Gemenge schwätzen, mä fir de Rescht wir et en oppene Marché.

Wat zum Beispill d’Stad Lëtzebuerg ugeet, mengt den Nicolas Henckes, dass et déi nächst zwee Joer, bedéngt duerch de Chantier vum Tram, an d’Ouverture vun der neier grousser Surface um Aldringen méi sauer wäert ginn. Dono awer hätt d’Stad eng flott a modern Zukunft, wou net méi just an enger Strooss, mä vill méi verdeelt kéint „geshoppt“ ginn.

Iwwregens fënnt den CLC-Direkter och, dass och grouss Surfacen en Challenge hätten, d’Leit bei der Staang ze halen. Si missten nämlech permanent eppes bidden.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: Nicolas Henckes

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.