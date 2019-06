D'Presidentin vun der Syprolux war e Méindeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

"D'Tendenz ass Gott sei dank réckleefeg." Dat sot d'Mylène Bianchy e Méindeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Presidentin vun der Eisebunnergewerkschaft Syprolux huet Zuelen evoquéiert, dass Fäll vun ongediegenem Behuelen oder Vandalismus op der Bunn a leschter Zäit ofgeholl hätten. Parallel sinn awer déi physesch Aggressioune géint Leit, déi um Zuch oder dem Bus schaffen, liicht geklommen.

Et misst een dohier weider "wachsam" bleiwen. D'Präsenz vun iwwer 420 Kameraen op den Zuch-Garen oder engen 1.240 an den Zich géif derzou bäidroen, dass d’Sécherheet do geklomme wier.

Keng nei Detailer konnt d’Mylène Bianchy iwwerdeems liwweren zum Tëschefall op der Éiter Gare am Mäerz dëst Joer, wou zwee Mataarbechter vun den CFL brutal vun engem Grupp vu Leit zesumme geschloe goufen. D’Enquête géif hei weiderhi lafen. Deenen zwee Affer géif et awer den Ëmstänn entspriechend besser goen.

D’Mylène Bianchy huet als Syprolux-Presidentin och nach emol ënnerstrach, dass Si sech eng eegen Police-Unitéit fir de gesamten ëffentlechen Transport géif wënschen.

Op d’Fro, ob Zivilcourage géing ofhuelen, sot d’Mylène Bianchy et soll ee sech selwer net a Gefor bréngen an am Beschten ëm Hëllef ruffen. Mä einfach nokucken, dat wier och op jiddwer Fall net d’Léisung.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: Mylène Bianchy

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.