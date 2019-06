En Dënschdeg de Moien ass den Educatiounsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Beim Enseignement an der Grondschoul ass zolidd de Wuerm dran. Dat seet op d'mannst d'Resultat vun enger Ëmfro, déi verschidde Gewerkschafte rezent beim Léierpersonal gemaach hunn.

Wéi kommentéiert den Educatiounsminister dës Resultater? Confirméiert hien dat desastréist Bild, wat hei gezeechent gëtt? Gëtt heirop reagéiert?

Mir froen den Dënschdeg de Moien no beim Claude Meisch. Den Educatiounsminister ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.