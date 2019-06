E Mëttwoch de Moie ass de Landwirtschaftsminister Romain Schneider eisen Invité vun der Redaktioun.

D'afrikanesch Schwéngspescht ass nach net zu Lëtzebuerg nogewise ginn. Wéi grouss ass de Risk? Wéi effikass sinn d'Mesuren, déi geholl goufen? Ginn eventuell weider Moossnamen envisagéiert?

Mir maachen e Mëttwoch de Moien mam Landwirtschaftsminister de Point. De Romain Schneider ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

