E Freideg de Moien ass de Buergermeeschter vun Esch eisen Invité vun der Redaktioun.

Minettemetropole gëtt se genannt, déi zweet gréisst Stad am Land, gemengt ass natierlech Esch-Uelzecht. Wéi entwéckelt sech d'Stad Esch, als Geschäftsstad, als Studentestad, als Site fir d'Kulturjoer 2022?



Ënner anerem dat froe mir e Freideg de Moien de Buergermeeschter vun Esch. De Georges Mischo ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

