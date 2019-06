E Méindeg de Moien ass déi éischt Fra un der Spëtzt vun der JHL eis Invitée vun der Redaktioun.

Mam Alexa Ballmann krut d'Jonk Handwierk Lëtzebuerg eng nei Presidentin. Et ass déi éischt Fra un der Spëtzt vum JHL.

Hir Prioritéiten: déi Jonk am Handwierk an d'Erausfuerderungen am Secteur.

Doriwwer schwätze mer mam Alexa Ballmann. Si ass ons Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.