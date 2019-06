En Dënschdeg de Moie ass d'Blanche Weber, d'Presidentin vum Mouvement écologique Invitée vun der Redaktioun.

Datt de Premier a senger Ried fir Nationalfeierdag och iwwer Ëmweltschutz geschwat huet, begréisst de Mouvement écologique. Ma, de Xavier Bettel misst awer méi éierlech sinn. Lëtzebuerg stéing an deem Beräich nämlech guer net gutt do.

Wat genee mengt de Mouveco? Dat froen mer seng Presidentin. D'Blanche Weber ass en Dënschdeg ons Invitée vun der Redaktioun, dat géint 10 op 8.

