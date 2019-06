E Freideg de Moie war de President vun der FGT eisen Invité vun der Redaktioun.

3 Verbänn hu fusionéiert, fir d'Fédération du Genie Technique ze forméieren. D'FGT representéiert elo Entreprisen aus de Beräicher Elektresch, Chauffage-Sanitär an Informatik.

Et ass domadder eng vun de wichtegste Federatiounen am Handwierksberäich.

Iwwert d'Missioun an d'Erausfuerderunge vun der FGT schwätze mer mat hirem President.

De Marc Thein war onsen Invité vun der Redaktioun.

AUDIO: Invité vun der Redaktioun: Marc Thein

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.