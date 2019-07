E Freideg de Moien ass de President vun der Bauerenzentral, de Marc Fisch eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Foire agricole zu Ettelbréck ass de grousse Rendezvous an der Landwirtschaft. Mir diskutéieren am Viraus de Moie mam President vun der Bauerenzentral, Marc Fisch.

Wat sinn déi grouss Defie fir de Bauer vu Muer? Wéi sinn d'Bio-Zieler vun der Regierung ëmzesetzen?

Ënner anerem déi Froe stelle mer eisem Invité vun der Redaktioun.

