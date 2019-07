E Mëttwoch de Moien ass den Ex-CSV-President Marc Spautz eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass méi roueg ginn ëm de fréieren CSV-President. Fir d'lescht huet ee vum Marc Spautz héieren, wéi en d’CSV-Resultater vun de Chamberwalen, nawell kritesch, analyséiert huet.

Wéi analyséiert hien d’Resultat vun den Europawalen? Wéi steet et ëm de Renouveau vun der gréisster Oppositiounspartei?

Ënnert anerem doriwwer schwätze mer mam Marc Spautz. Den CSV-Deputéierten ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 8.10 Auer.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.