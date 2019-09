E Méindeg ass de grénge Minister Invité vun der Redaktioun.

Wéi geet et an der Regierung weider nom Häerzinfarkt vum Justizminister Felix Braz?

Wéi gëtt elo am Hierscht am Dossier Casier Bis weider verfuer?

Wat sinn aner politesch Prioritéite fir d‘Rentrée?

Mir maachen de Point mam François Bausch.

De grénge Minister ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.