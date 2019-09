En Dënschdeg de Moien ass den LSAP-Süd-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Vun 2020 un iwwerhëlt de Georges Engel d'Rudder an der LSAP-Fraktioun. Wéi preparéiert de Suessemer Buergermeeschter sech op d'Charge vum Fraktiounschef? Wéi gesäit hien d'LSAP vu Muer? Wat sinn d'Prioritéite fir d'Gemeng Suessem?

Ënner anerem dat froe mer en Dënschdeg de Moien no 8 Auer den LSAP-Süd-Deputéierten. De Georges Engel ass en Dënschdeg den Invité vun der Redaktioun.

