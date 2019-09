E Méindeg de Moie ass den Educatiounsminister Claude Meisch eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass Rentrée. Am Virfeld dovunner huet eng Enseignantsgewerkschaft eng Etüde publizéiert. Dëser Etüd no ass d'Léierpersonal net zefridden.

D'Reaktioun vum Educatiounsminister, seng Relatioun mat den Enseignanten an d'Erausfuerderungen an der Schoul... Doriwwer schwätze mer mam Claude Meisch.

Hien ass géint 10 op 8 e Méindeg de Mueren eisen Invité vu der Redaktioun.

