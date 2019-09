E Mëttwoch ass den President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE/CGFP den Invité vun der Redaktioun.

D’Schoul ass nees am gaangen, Motivatioun ass gefrot...vun de Schüler an den Enseignanten. Wéi zefridden ass d’Léierpersonal? Wéi kritt een nees méi Leit fir den Enseignantsberuff begeeschtert a wéi leeft et mat de sougenannte « Quereinsteiger « ? De Patrick Remakel, President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE/CGFP ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité. Wéi ëmmer géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

„Mir brauchen erëm Rou an der Schoul“, heescht et vun der Enseignantsgewerkschaft SNE. No de ville Reformen aus de leschte Joren, misst een déi elo mol gräife loossen an se héchstens punktuell nobessere wann néideg. A mat ganz neie Reforme misst elo mol Schluss sinn. Den SNE huet sech am Virfeld vun der Luxdidac, déi en Dënschdeg um Forum Geeseknäppchen hier Dieren opgemaach huet, ze Wuert gemellt. D'Gewerkschaft fuerdert méi pädagogescht Personal fir op Kanner mat verschiddene Besoinen anzegoen. Dobäi ass den SNE net géint Quereinsteiger, mä d’Prioritéit misst weider bei de forméierten Enseignante leien, esou de President vum SNE, Patrick Remakel.

„Den SNE huet sech där Solutioun net widdersat a mir sinn eis och sécher, dass mer op d'Quereinsteiger an noer Zukunft net kënne verzichten. Awer, mir soen, mir musse kucken, dass mer méi diploméiert Personal kréien an et ass awer och ganz kloer fir den SNE, dass déi Leit, déi eng Schoulmeeschter-Ausbildung hunn, absolut Prioritéit mussen hunn.“