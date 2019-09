E Freideg de Moie war de Klimatolog, deen um Spezialrapport vum Weltklimarot mat geschriwwen huet, eisen Invité vun der Redaktioun.

"Bis d’Joer 2030 mussen déi weltwäit Emissiounen ëm 50% reduzéiert ginn a bis 2050 musse se op netto 0 kommen. Anescht wier eng Limitatioun vun der Äerderwiermung op maximal 1,5 Grad Celsius net ze erreechen". Dat sot den Andrew Ferrone e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

De Klimatolog a Chef vum Wiederdéngscht Asta hei zu Lëtzebuerg huet fir de Grand-Duché de neiste Klimarapport am Weltklimarot IPCC mat ausgeschafft.

D'Situatioun wier jo alarmant, an dat wier och sécher. Wëll soen, dass Leit, déi de Klimawandel nach ëmmer unzweiwelen, kloer falsch géife leien.

Et géif een och gesinn, dass et méi séier geet wéi nach virun e puer Joer geduecht. Dass d’Pol-Kappen schmëlzen, dovun ass een am Joer 2001 beispillsweis eréischt fir d’Joren 2030 oder 2040 ausgaangen, mä et wier haut schonn de Fall.

Et géif och kloer Kipp-Punkte ginn, déi dann irreversibel wieren. Sollt et zum Beispill sou wäit kommen, dass d’Perma-Äis op Grönland géif verschwannen, géif de weltwäite Mieresspigel ëm iwwer 7 Meter klammen, wat katastrophal Konsequenze fir vill Länner hätt, déi un der Küst leien.

Déi aktuell Ambitiounen, wat d’Reduzéiere vun Emissiounen ugeet, missten dem Andrew Ferrone no verfënneffacht ginn, wann een d'Äerderwiermung nach wéilt limitéieren.