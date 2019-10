E Mëttwoch de Moien ass den Directeur adjoint vun der Police Lëtzebuerg onsen Invité vun der Redaktioun.

Zesumme mam Donat Donven schwätze mir iwwert de Personalmanktem bei der Police, d'Attraktivitéit vum Beruff, d'Erausfuerderunge fir d'Beamten um Terrain an doriwwer, wéi d'Awunner de Polizist gesinn.

