En Donneschdeg de Moien ass de President vun der kommunistescher Partei Lëtzbuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Volleksrepublik China feiert 70 Joer.

An zanter dem 1.Oktober 1949 ass d’Kommunistesch Partei do um Pouvoir.

Doriwwer schwätze mer mam President vun der kommunistescher Partei Lëtzebuerg, dem Ali Ruckert.

An iwwert d’Affär « Gaardenhaischen".

Den Déifferdenger Gemenge-Conseiller, Journalist a KPL-President ass onsen Invité vun der Redaktioun. Géint 10 op 8.

