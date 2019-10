E Freideg de Moie war den neie Logementsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

„Ech deelen dem François Bausch seng Appreciatioun, dass mer eis den Ament als Déi Gréng an enger Kris befannen. Dass awer en Donneschdeg mat 260 Leit um Kongress, praktesch en Drëttel vun eise Memberen vertruede war, weist wéi grouss d’Solidaritéit ass.“ Dat sot den Henri Kox e Freideg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Hien wäert jo neie Logementsminister genannt ginn, wéi och delegéierte Minister fir d’Défense an d'bannenzeg Sécherheet.

Hie géif net denken, dass d’Carole Dieschbourg an der Affär Traversini e Feeler gemaach hätt. D’Enquête, déi den Ament géif lafen, géif hien net beonrouegen. Et géif weisen, dass de Rechtsstaat funktionéiert, mä hie wier iwwerzeegt, dass déi och géif weisen, dass d’Ëmweltministesch sech näischt zu Schued komme gelooss hätt.

Seng Charge als neie Logementsministesch wier natierlech e groussen Challenge, deen hien awer gär géif ugoen, seet den Henri Kox.

Et wier kloer dass een verstäerkt de Gemengen misst ënnert d’Äerm gräifen, fir bezuelbare Wunnraum ze schafen. Dernieft géif een och driwwer denken un der Steierschrauf ze dréinen. Enteegnunge wieren den Ament nach keen Thema.

Invité vun der Redaktioun: Henri Kox

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.