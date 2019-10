En Donneschdeg de Moien ass ee vun den Architekte vum Fonds Kirchberg eisen Invité vun der Redaktioun.

Wou nach virun engem hallwe Joerhonnert Wisen a Felder waren, fanne mir haut wichteg EU-Institutiounen, Dosende Banken, eng Nationalbibliothéik a villes méi.

De Kierchbierg verännert sech weider. En Donneschdeg gëtt e Konzept presentéiert, mat deem de Quartier méi lieweg soll gemaach ginn.

Mir froen den Donneschdeg de Moie bei engem vun den Architekte vum Fonds Kirchberg no. De Matthias Pinter ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.