E Freideg de Moie war d'Presidentin vum Mouvement écologique eis Invitée vun der Redaktioun.

Ech hätt mer méi eng "Cibléiertheet" vum Här Bëttel erwaart. Eis Gesellschaft steet virun enormen Defien an do ass et net mat Gepiddels gedoen.

Dat sot d’Blanche Weber e Freideg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun, als Reaktioun op den Etat de la Nation vum Premier vun en Dënschdeg.

D’Presidentin vum Mouvement écologique fënnt, dass d’Politik vill Grondfroen ëmmer nees géif ëmgoen.

De Wuesstem beispillsweis, a wéi eise Sozialsystem vun dësem ofhänkt. Dat misst net sinn, mä et misst een eben driwwer diskutéieren, wéi een de Sozialsystem vun der Croissance kéint lass-koppelen, well do géifen et Weeër ginn.

De Mouveco ass och weiderhin net zefridden, dass en neit Klimaschutz-Gesetz weiderhin nach ëmmer op sech waarde léisst, obwuel en Entworf jo anscheinend scho méi laang an engem Regierungstirang géif verstëbsen.

Zum Recours, deen de Mouveco beim Verwaltungsgeriicht ageluecht huet, géint de Reklassement vum Terrain zu Biissen, op deem Google sech soll implantéieren, sot d’Blanche Weber iwwerdeems, dass dat eng grondleeënd Fro wier, wéi an Zukunft mat dem sou wichtege landwirtschaftleche Buedem am Land ëmgaange gëtt.

Si geheit dem Premier Bettel och vir ze léien, wann hien an der Chamber géif behaapten, dass d’Regierung am Dossier Google näischt géif maachen, ier eppes fix wier. Mat engem Terrains-Reclassement hätt een alles gemeet, ier eppes fix war, sou d’Blanche Weber...

