E Méindeg de Moie war de President vun der AMMD, Dr. Alain Schmit, eisen Invitée vun der Redaktioun.

De Rapport weist glaskloer: Mir sinn am Gesondheetssystem hei zu Lëtzebuerg vir bäi an hanne widder. Dat sot den Dr. Alain Schmit e Méindeg de Moien als eisen Invité vu der Redaktioun, als Reaktioun op e rezente Rapport vun der Santé iwwert déi medezinesch Beruffer hei am Land.

De President vun der AMMD schwätzt vun enger Faillite-Erklärung.

Schold wieren eng ganz Rëtsch vu Feelentscheedungen, déi an der Vergaangenheet getraff goufen. Den Dokteren wieren an engem gewëssene Mooss d’Handlungsfäegkeet geholl ginn.

Dofir wier et wichteg, dass de Katalog vun de medezinesche Leeschtunge séier reforméiert gëtt, an dass een op de Wee vu regionalen, ambulanten Zentre géif goen, fir d’Spideeler ze entlaaschten. D’Art a Weis, wéi d’Dokteren ënnerteneen a mat de Spideeler funktionéieren, misst op nei Féiss gestallt ginn.

Anescht wier et net ze evitéieren, dass ëmmer méi Lëtzebuerger Medezin-Studenten no hire Studien am Ausland bleiwen a net méi zeréck op Lëtzebuerg kommen. Haut wier dat scho fir iwwer 30% vun de jonke Lëtzebuerger Dokteren de Fall. Als Beispill zitéiert den Alain Schmit eng Zuel, déi d'deutsche Ärztekammer rezent confirméiert huet, nämlech dass 360 Lëtzebuerger Dokteren an Däitschland schaffen. Den deiere Logement, administrativ Hürden, grad wéi de Manktem un Formatiounsméiglechkeete wieren 3 Grënn firwat Lëtzebuerg onattraktiv wier.

De Rapport vun der Santé jugéiert den Alain Schmit deemno als dramatesch an d’Politik kéint do net méi anescht wéi reagéieren.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Alain Schmit

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.