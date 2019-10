E Freideg de Moien ass de Generalsekretär vum Fonds National de la Recherche eisen Invité vun der Redaktioun.

De Fonds National de la Recherche kritt 20 Joer.

Wat alles an deenen zwee Joerzéngten am Fuerschungsberäich zu Lëtzebuerg geschitt ass, de Fonctionnement vum FNR an déi grouss Projeten an Zukunft.

Doriwwer schwätze mer mam Generalsekretär vum Fonds National de la Recherche.

Den Dr. Marc Schiltz ass e Freideg onsen Invité vun der Redaktioun, wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.