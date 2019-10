E Mëttwoch de Moie war de "President vun der Mietervereinigung Österreichs" eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Gemeng baut an ech lounen. Déi Devise ass zu Wien schonn zanter Joerzéngten eng ganz üblech Praxis, firwat bezuelbare Wunnraum an der éisträichescher Haaptstad kee Manktem kennt. Sou feelt et net u bezuelbare Wunnengen zu Wien. Iwwer 60% vun de Wiener liewen an enger subventionéierter Wunneng, déi ee sech gutt leeschte kann. D'Metercarré-Präisser leien tëscht 5 an 8 Euro.



De Georg Niedermühlbichler, President vun der Mietervereinigung Österreich, war e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun, an hien huet erkläert, wéi d’Stad Wien virgeet.

Schonn zanter 100 Joer baut d’Stad selwer Wunnengen, déi se da verlount. Net onbedéngt just un déi Äermst, mä et wëll a wollt ee bewosst eng sozial Mixitéit, fir méiglech Ghettoe guer net eréischt opkommen ze loossen. D'Akommesgrenze si bewosst méi héich ugesat.

Iwwer 200.000 Wunnengen sinn den Ament zu Wien a Gemengenhand. Eng hallef Millioun Leit wunnen dran. Derbäi komme méi wéi 200.000 Wunnengen, déi subventionéiert sinn. Et gëtt och weider gebaut – pro Joer eng 7.000 gefërdert Wunnengen, an och d’Privatwirtschaft investéiert a läit bei gutt 4.000 Unitéite pro Joer.

Georg Niedermühlbichler: "Wir stellen derzeit 7.000 geförderte Wohnungen pro Jahr fertig. Wir haben jetzt auch ein Programm Gemeindewohnungen neu gestartet, wo 4.000 neue Gemeindewohnungen geschaffen werden. Diese Förderpolitik ist uns wichtig, dass Wien den Zugriff hat, wie diese Wohnungen gestaltet sein sollen. Und, dass wir bei diesen Wohnungen auch ein Drittel über die Stadt Wien vergeben können."

Georg Niedermühlbichler 1

Just fir de Verglach: Zu Lëtzebuerg goufen 2016 beispillsweis 3.800 Logementer fäerdeggestallt. An dat sinn net nëmme logements à coût modéré. Obschonns een déi lescht Joren e Fong un Terrainen opgebaut, si sech d'Wiener Autoritéiten awer bewosst, datt den Terrain net onendlech ass an d'Präisser gebremst musse ginn.

Georg Niedermühlbichler: "Zusätzlich haben wir jetzt, wo wir gemerkt haben, dass wir nicht frei von der Marktentwicklung sind, und Grund und Boden immer teurer wird, sogenannte Flächenkategorie für leistbares Wohnen beschlossen. Man kann nicht mehr für den Grund verlangen, was man möchte, sondern 2/3 für geförderten Wohnraum zur Verfügung stellen muss, um der Preistreiberei eine Grenze zu setzen."

Georg Niedermühlbichler 2

Dat néidegt Bauland wier den Ament kee Problem, well ee sech e Fong un Terrainen opgebaut huet, et huet een e Stock vu bal 3 Millioune Metercarré. Op neien Terrainen, déi als Bauland ëmklasséiert ginn, muss zwee Drëttel vun der Fläch fir de subventionéierte Wunnengsbau zur Verfügung gestallt ginn, sou de Georg Niedermühlbichler, deen e Mëttwoch den Owend fir eng Konferenz zu Esch/Belval ass. Déi Konferenz gëtt vun der LSAP Esch organiséiert a fänkt um 18.30 Auer an der Halle des Poches à Fonte un.

Zu Lëtzebuerg sinn et iwwregens net zwee Drëttel, mä 10 Prozent. Präisser drécken oder a Mooss halen, geet dann och heiansdo mat alternative Wunnformen op. Mat deenen hu sech e Mëttwoch de Mëtteg um "Premier Midi du Logement", enger Konferenz, déi fir de grousse Public op war, Experte befaasst. Den Thierry de Bie vun der belscher ASBL "Habitat et Participation" huet zum Beispill d'Avantage vun der Collocation ervirgehuewen.

Thierry de Bie: "L'habitat solidaire d'initiative privée, familiale, associative ou d'initiative communale voire régionale, répond à un souhait de mixité et de mélanger des personnes qui souhaitent s'investir dans un projet collectif de vie ensemble et ne pas seulement partager un logement bon marché. C'est donc une série d'enjeux à la fois écologiques et sociaux, mais surtout de lutte contre le sentiment de solitude pour les personnes agées ou certaines catégories de personnes handicapées."

Thierry de Brie

Alles huet mat Mentalitéit ze dinn: Et stelle sech d'Froen, wéi vill ech bereet sinn, am Alldag mat aneren ze deelen, a wéi wëll ech wunnen, wann ech al sinn? Wunnkooperativen hunn allerdéngs de Wee nach net wierklech op Lëtzebuerg fonnt, mä dofir aner Wunnformen.

Alexandre Hornung vu Cohabitage: "Wat et nach gëtt, sinn d'Tiny houses. Et gëtt och eng Senioren-WG, déi am Gaangen ass, gebaut ze ginn."