E Méindeg ass de President vun der ANCES Charel Schmit eisen Invité vun der Redaktioun.

De Lëtzebuerger Fachverband fir Sozialarbecht, Bildung an Erzéiung, d'ANCES hat e Freideg op e Film mat Diskussiounsronn invitéiert. De Bilan dovunner, d'Reform vum Jugendschutz, d'Aarbecht vun den Centres socio therapeutiques an 30 Joer Kannerrechtskonventioun vun der UNO.

Doriwwer schwätze mer mam Charel Schmit. De President vun der ANCES ass eisen Invité vun der Redaktioun kuerz no 8 Auer.

