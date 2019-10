En Dënschdeg ass den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Hien hat se an enger Chamberssëtzung ugeschwat: Bréiwer vun der Procureur d'Etat un d'Adress vun Deputéierten, de Gilles Roth.

Mam CSV Deputéierte schwätze mer iwwert déi zwee Bréiwer, respektiv wat se fir d'Gewaltentrennung zu Lëtzebuerg bedeiten.

De Gilles Roth ass eisen Invité vun der Redaktioun en Dënschdeg géint 10 op 8.

