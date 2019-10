E Mëttwoch de Moien ass de President vun der "Chambre d'Agriculture" eisen Invité vun der Redaktioun.

De Bauer, deen als Klimakiller duergestallt gëtt, d'Biolandwirtschaft, d'Präisser vun den Agrarproduiten an déi allgemeng Situatioun an der Lëtzebuerger Landwirtschaft. Doriwwer diskutéiere mer mam Guy Feyder.

