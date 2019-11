E Méindeg ass d'Ministesch fir Konsumenteschutz eis Invitée vun der Redaktioun.

Eng nei Etikett soll d’Konsumenten dozou bréngen, sech méi gesond z’ernären. Den Nutri-Score krut d’lescht Woch de Feu Vert. Wat genee huet et mat deem System op sech? Wéi funktionéiert en? A wéi ee Feedback gëtt et vun de Produzenten?

Dat kucke mir mat der Invitée vun der Redaktioun. Am Interview ass d’Konsumenteschutzministesch Paulette Lenert kuerz no 8 Auer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg