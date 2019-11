En Dënschdeg ass de CGFP-President eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Patronat wëll net méi zu 3 um Dësch sëtzen, mä zitt zwou Bipartitten enger Tripartite vir.

Wéi bewäert d'Staatsbeamtegwerkschaft CGFP dës Afrostellung vum Lëtzebuerger Sozialdialogs-Modell?

Dat froe mir de Moien de CGFP-President Romain Wolff. Hien ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

Aner Theme sinn d'Ëmsetzung vun den Zäitspuerkonten an déi geplangte Steierreform

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.